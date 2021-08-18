На Миколаївщині виявили парники з елітною коноплею на 11 мільйонів

Фото: Нацполіція

У селі Каталине 46-річний чоловік обладнав великі теплиці, в яких поліцейські виявили близько 60 кг канабісу та більше ніж 400 залишків рослин коноплі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Під час обшуку правоохоронці виявили на приватній території чоловіка дві спеціально обладнані теплиці. В одній господар сушив коноплі елітного сорту, а в другій знаходились вже залишки зібраного нарковрожаю", - йдеться у повідомленні.

Готовий до вживання канабіс загальною вагою близько 58 кг та 410 залишків рослин роду конопель поліцейські вилучили та направили на експертизу. Вартість вилученого за цінами "чорного ранку" становить близько 11 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині затримали банду наркоторговців.