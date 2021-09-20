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20 вересня 2021, 16:05 370

На Вінничині чоловік поранив дружину, після чого наклав на себе руки

20 вересня 2021, 16:05 370
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Нацполіція
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У Вінниці чоловік підстрелив дружину, після чого застрелився сам.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Вінничини.

За повідомленням правоохоронців, трагедія сталася через сімейний конфлікт

Дружина загиблого повідомила, що під час раптового конфлікту чоловік з пістолета вистрілив їй у руку, після чого здійснив постріл собі в голову.

За попередньою інформацією слідства, конфлікт між чоловіком та його дружиною виник вдома, коли вони повернулись з озера, де відпочивали з дітьми та друзями.

34-річна жінка з пораненням кисті руки госпіталізована у лікарню.

Травматична зброя, з якої чоловік травмував жінку та вчинив самогубство, вилучена правоохоронцями.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1. ст.115 ККУ (умисне вбивство) з відміткою "самогубство".

Вінницька область самоубивство поліція поранення кримінальна справа

 
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