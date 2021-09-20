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20 вересня 2021, 12:16 175

У Франківську затримали чоловіка, який вчинив стрілянину на вулиці

20 вересня 2021, 12:16 175
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Фото: Нацполіція
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На вулиці Хотинській між двома чоловіками виник словесний конфлікт, внаслідок чого одних із них дістав пістолет та вистрілив у свого опонента

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Івано-Франківщини.

Попередньо правоохоронці встановили, що у дворі одного із будинків між двома чоловіками виник конфлікт. У цей момент 31-річний уродженець Сумської області, який на даний час проживає в Івано-Франківську, дістав предмет, схожий на пістолет, і вистрілив кілька разів у бік іншого учасника конфлікту.

У результаті події 33-річний чоловік отримав вогнепальне поранення, його госпіталізовано до медичного закладу.

Після огляду місця події правоохоронці виявили пістолет та ряд речових доказів. Все вилучене направлено для проведення відповідної експертизи.

Фігуранта було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за погодженням з окружною прокуратурою Івано-Франківська повідомили чоловіку про підозру. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, 11 вересня у Франківську затримали чоловіка, який вистрілив у шию відвідувачу магазину.

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