У Києві затримали п'яного водія, який стріляв у патрульних під час переслідування

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Правоохоронці затримали 33-річного водія Audi, що стріляв у поліцейських, які його переслідували

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

Зазначається, що порушника помітили ще у Вишгороді - він хаотично рухався дорогою. Коли його зупинили, він дістав зброю та почав направляти її у бік поліцейських, після чого в‘їхав у шлагбаум і спробував втекти.

На вимогу поліцейських зупинитися, чоловік не реагував та продовжував рух. Поліцейські переслідували водія, однак порушник неодноразово створював аварійні ситуації та здійснив близько восьми пострілів у бік службового автомобіля поліцейських", - йдеться у повідомленні.

Заблокувати й затримати стрілка вдалося вже у Печерському районі Києва. Під час огляду було встановлено, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Затриманому загрожує ув’язнення на термін від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що у Києві між водієм і пасажиром іншого автомобіля виник конфлікт через те, що вони не могли домовитися, хто з них проїде першим. Після чого пасажир витягнув пістолет і вистрілив в авто опонента.