12:59  20 вересня
У Раді хочуть допускати до роботи тільки вакцинованих нардепів
10:41  20 вересня
Справи Майдану: затримано експосадовця МВС за підозрою у вбивстві трьох активістів
08:04  20 вересня
Окупанти на Донбасі знову поранили захисника України
UA | RU
UA | RU
20 вересня 2021, 13:11 1307

У Києві затримали п'яного водія, який стріляв у патрульних під час переслідування

20 вересня 2021, 13:11 1307
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали 33-річного водія Audi, що стріляв у поліцейських, які його переслідували

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

Зазначається, що порушника помітили ще у Вишгороді - він хаотично рухався дорогою. Коли його зупинили, він дістав зброю та почав направляти її у бік поліцейських, після чого в‘їхав у шлагбаум і спробував втекти.

На вимогу поліцейських зупинитися, чоловік не реагував та продовжував рух. Поліцейські переслідували водія, однак порушник неодноразово створював аварійні ситуації та здійснив близько восьми пострілів у бік службового автомобіля поліцейських", - йдеться у повідомленні.

Заблокувати й затримати стрілка вдалося вже у Печерському районі Києва. Під час огляду було встановлено, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Затриманому загрожує ув’язнення на термін від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що у Києві між водієм і пасажиром іншого автомобіля виник конфлікт через те, що вони не могли домовитися, хто з них проїде першим. Після чого пасажир витягнув пістолет і вистрілив в авто опонента.

алкоголь пістолет зброя поліція авто

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram