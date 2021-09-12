13:55  12 вересня
В Україні буде змінено адаптивний карантин, - Ляшко
15:47  12 вересня
У столиці п'яний водій в'їхав в авто патрульних, їх госпіталізували
18:46  12 вересня
Бойовики на Донбасі знову вбили українського воїна
UA | RU
UA | RU
12 вересня 2021, 15:18 448

Поліція кваліфікувала справу про загибель судді Печерського суду як умисне вбивство

12 вересня 2021, 15:18 448
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті судді Печерського районного суду Віталія Писанця за ч.1 ст. 115 КК України - "умисне вбивство"

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

За попередніми даними слідства, подія сталася 11 вересня поточного року у с. Погреби Броварського району Київської області.

Наразі тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, встановлюються всі обставини події та призначено комплекс експертиз. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві.

"Офіс генерального прокурора взяв на контроль хід розслідування у кримінальному провадженні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше низка ЗМІ заявили, що смерть була насильницькою, проте цю інформацію правоохоронці не підтверджують.

суд Україна смерть убивство поліція

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Танці навколо закону про деолігархізацію. Хто і чим б'є по амбіціях Зеленського
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram