Поліція кваліфікувала справу про загибель судді Печерського суду як умисне вбивство

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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті судді Печерського районного суду Віталія Писанця за ч.1 ст. 115 КК України - "умисне вбивство"

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

За попередніми даними слідства, подія сталася 11 вересня поточного року у с. Погреби Броварського району Київської області.

Наразі тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, встановлюються всі обставини події та призначено комплекс експертиз. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві.

"Офіс генерального прокурора взяв на контроль хід розслідування у кримінальному провадженні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше низка ЗМІ заявили, що смерть була насильницькою, проте цю інформацію правоохоронці не підтверджують.