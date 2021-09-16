За обещанной премией от мэра Франковска обратились более сотни женщин, которые забеременели после вакцинации

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Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив получил более сотни сообщений от женщин, которые забеременели после вакцинации от COVID-19

Об этом городской голова сообщил в эфире радио "Западный полюс", передает RegioNews.

Свои сообщения с доказательствами о беременности женщины сбрасывали Марцинкиву, чтобы получить 100 тыс. грн, которые городской голова обещал выплатить тем, кто сможет забеременеть после прививки.

Я так в шутку сказал, что буду выплачивать 100 тыс. грн. Женщины присылают, когда они первый раз вакцинировались, второй, и когда забеременели. Поэтому это неправда. Но есть достаточно большое количество молодых девушек, женщин, которые верят в то, что после вакцинации они не забеременеют, — рассказал Руслан Марцинкив.

По словам городского головы, власть хочет развеять все мифы о прививках от коронавирусной болезни, которые возникли среди населения Ивано-Франковской общины.

Распыляют коронавирус самолетами, видели люди самолет над полем. Люди в этот праздник верят. Объясняешь им, что это просто поля кропят, но люди верят, что это коронавирус. Второй такой миф — "чипизация", что есть сразу 5 G, что интернет можно раздавать. Миф и о том, что есть сотни противопоказаний против вакцинации: если насморк, то нельзя, диарея. Но это не так. Противопоказания — это беременность, тяжелое течение онкозаболевания, кардиозаболевания, - рассказал Марцинкив.

Как сообщалось, 7 сентября мэр Франковска пообещал премию женщине, которая забеременеет после COVID-прививки.

Также сегодня депутатов горсовета Ивано-Франковска вакцинировали посреди заседания.