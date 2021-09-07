Мер Франківська обіцяє премію жінці, яка завагітніє після COVID-щеплення

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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що виплатить премію розміром 100 тисяч гривень першій жінці, яка завагітніє після вакцинації проти COVID-19, але потім уточнив, що це був жарт

Про це він сказав під час оперативної наради вранці 7 вересня, однак наголосив, що це жарт, пише RegioNews з посиланням на Zaxid.net.

Зазначається, що таким чином Марцінків хоче спростувати розповсюджуваний міф про те, що після COVID-вакцинації жінки стають безплідними.

Під час оперативної наради у мера була присутня керівниця міського перинатального центру Марія Бойко. Вона сказала, що медики готові виконувати доручення.

"Не знаю, як ми це будемо відстежувати, але будемо робити", — сказала вона.

Після засідання Марцінків на своїй сторінці у Facebook уточнив, що пожартував щодо премії.

"Дам премію 100 тисяч тому, хто всупереч різним поширеним чуткам завагітніє після вакцинації. Жартую звісно. Але у сказаному смішного мало", — написав мер.

Нагадаємо, раніше Руслан Марцінків погрожував звільнити невакцинованих від коронавірусу працівників міської ради.