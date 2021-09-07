11:06  07 вересня
Радуцький назвав три області з найгіршою епідемічною ситуацією
11:35  07 вересня
На Київщині горіла церква
08:09  07 вересня
На Донбасі зафіксували сім порушень, мінометні обстріли та невідомий безпілотник
UA | RU
UA | RU
07 вересня 2021, 14:59 67

Мер Франківська обіцяє премію жінці, яка завагітніє після COVID-щеплення

07 вересня 2021, 14:59 67
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що виплатить премію розміром 100 тисяч гривень першій жінці, яка завагітніє після вакцинації проти COVID-19, але потім уточнив, що це був жарт

Про це він сказав під час оперативної наради вранці 7 вересня, однак наголосив, що це жарт, пише RegioNews з посиланням на Zaxid.net.

Зазначається, що таким чином Марцінків хоче спростувати розповсюджуваний міф про те, що після COVID-вакцинації жінки стають безплідними.

Під час оперативної наради у мера була присутня керівниця міського перинатального центру Марія Бойко. Вона сказала, що медики готові виконувати доручення.

"Не знаю, як ми це будемо відстежувати, але будемо робити", — сказала вона.

Після засідання Марцінків на своїй сторінці у Facebook уточнив, що пожартував щодо премії.

"Дам премію 100 тисяч тому, хто всупереч різним поширеним чуткам завагітніє після вакцинації. Жартую звісно. Але у сказаному смішного мало", — написав мер.

Нагадаємо, раніше Руслан Марцінків погрожував звільнити невакцинованих від коронавірусу працівників міської ради.

коронавірус Україна вакцина мер Руслан Марцінків

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Лідер запорізького Майдану Артюшенко: Повернення генерала-втікача Серби може бути вигідним Зеленському – готує "вдячних" силовиків
"Аніматори" від СБУ для "За майбутнє". Чим закінчиться для мера Мамая справа про хабар його "правої руки"
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua