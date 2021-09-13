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13 вересня 2021, 11:49 410

У КМДА відповіли на звинувачення у розкраданні коштів на медзакупівлях

13 вересня 2021, 11:49 410
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з відкритих джерел
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У Департаменті охорони здоров’я КМДА всі закупівлі здійснюють в рамках чинного законодавства через систему Prozorro, що усуває суб’єктивне втручання в процес закупівлі і відповідно унеможливлює корупційну складову

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби КМДА

"Відповідно, чергові звинувачення у нібито розкраданні коштів на закупівлях ліків для онкохворих є, щонайменше, некоректними і безпідставними", - зазначається у повідомленні

Нагадаємо, у п’ятницю, 10 вересня, співробітники Подільської окружної прокуратури м. Києва проводили обшук у приміщенні Департаменту охорони здоров’я.

Обшук проводився відповідно до ухвали Подільського районного суду міста Києва "з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні". Працівники департаменту надали всю необхідну інформацію та співпрацюють зі слідством.

суд обшуки закупівля КМДА

 
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