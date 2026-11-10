Авіаудар РФ по Комишувасі: під завалами ще можуть перебувати 19 людей

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У Комишувасі тривають пошуково-рятувальні роботи та ідентифікація загиблих внаслідок російського авіаудару, завданого 2 листопада

Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.

Наразі з-під завалів дістали тіла 55 людей, особи 30 загиблих уже встановили. Ще 19 людей можуть залишатися під руїнами.

За словами Семікіна, за кожною цифрою стоять родини, які чекають звісток про своїх близьких та можливості гідно попрощатися з ними.

Пошукові роботи тривають у складних умовах – під постійною загрозою російських безпілотників. Ворог атакує людей і техніку, залучених до ліквідації наслідків удару.

Безпеку на місці трагедії забезпечують поліцейські антидронових підрозділів.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська скинули 9 авіабомб на підземну школу в Комишувасі, яка використовувалася як пункт незламності. Удар стався в момент, коли люди отримували гуманітарну допомогу. Відомо про 55 загиблих. Водночас 45 людей залишаються у списках зниклих безвісти.