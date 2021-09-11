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11 вересня 2021, 16:11 98

В Одесі судитимуть посадовців у справі про привласнення коштів на реконструкції пляжу

11 вересня 2021, 16:11 98
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Фото: з відкритих джерел
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В Одесі до суду скеровано обвинувальні акти стосовно директора підрядної компанії та інженера технічного нагляду, яких підозрюють у підробленні та розкраданні державних коштів на облаштуванні пляжу для людей з інвалідністю

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

За версією слідства, підрядник та інженер технагляду за попередньою змовою привласнили бюджетні гроші під час виконання будівельних робіт з реконструкції пляжу для людей з інвалідністю на 11 станції Великого Фонтана.

Так, за договором підряду на пляжі мали бути встановлені, однак відсутні тренажери для людей з інвалідністю: машину Сміта з противагою, тренажер багатофункціональний, тренажер для стегна комбінований, тренажер для преса, тренажер для спини та шиї, та драбину гімнастичну.

Внаслідок таких протиправних дій службових осіб державі завдано понад 200 тисяч гривень шкоди", - зазначили в прокуратурі.

В ході досудового розслідування прокуратурою пред’явлений позов про відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків.

Раніше повідомлялось, що екскерівника Одеського порту судитимуть за службову недбалість, що привела до шкоди у 142 млн грн. За версією слідства, протягом 2017-2019 років обвинувачений неналежно та неефективно використовував морські буксири.

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