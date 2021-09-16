Новые обыски на коммунальный предприятиях столицы: прокуратура и СБУ обыскивают "Жилинвестстрой-УКС"

Фото Киевской городской прокуратуры

Правоохранители обыскивают помещения коммунального предприятия по строительству жилых домов "Жилинвестстрой-УКС" и у поставщика по делу о хищении средств на закупке пассажирских лифтов в столице

Следственные действия проводят Подольская окружная прокуратура города Киева совместно с Главным управлением борьбы с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

Коммунальное предприятие в период с 2019-го по 2021 год перечислило 9,9 млн грн на счета общества за поставку пассажирских лифтов. Поставщик, в свою очередь, перевел эти средства на счета других обществ якобы на приобретение комплектующих к лифтам. В то же время, как установило следствие, указанные субъекты хозяйствования не являются производителями этих комплектующих и не осуществляли их приобретение в отчетный период. Итак, установлено, что финансово-хозяйственные операции по поставке комплектующих для лифтов осуществлялись исключительно с целью обналичивания денежных средств, полученных от коммунального предприятия путем совершения мнимых сделок с условной продажей товаров, - говорится в сообщении.

Обыски проходят с целью установления обстоятельств совершения уголовного преступления в служебных помещениях коммунального предприятия и фирмы-поставщика.

Обыски проходят в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, вчера правоохранители снова обыскивали коммунальные структуры столицы.

Ранее, 10 сентября прокуратура обыскивала Департамент здравоохранения КГГА по делу о хищениях на закупках лекарств для онкобольных.

В тот же день в КГГА пришли с обысками из-за обустройства сквера на заброшенном участке.