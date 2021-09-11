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11 вересня 2021, 15:12

Масове отруєння школярів у Хмельницькому: батьки дітей звернулися до поліції

11 вересня 2021, 15:12
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Фото: з відкритих джерел
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Через масове отруєння школярів початкових класів, що сталося у Хмельницькому, 39 батьків учнів звернулися до поліції

Як передає RegioNews, про це повідомили у секторі комунікації поліції Хмельниччини.

Відповідно до інформації Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, станом на 18:00 годину 10 вересня до різних медичних установ, в тому числі і сімейних лікарів, звернулись 92 дитини із навчального закладу з діагнозом "гостре отруєння невстановленої етіології".

У працівників закладу, робота яких пов’язана із приготуванням та роздачею їжі, взяли необхідні аналізи. Також експерти взяли проби їжі та продуктів. Перші висновки експертів будуть за кілька днів", - повідомили у поліції.

Наразі слідчі з'ясовують стан здоров'я інших дітей, а сам навчальний заклад переведено на дистанційну форму навчання.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 325 Кримінального кодексу України "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням".

Нагадаємо, що отруєння у шкільній їдальні Хмельницького сталося 8 вересня. У Департаменті освіти і науки Хмельницької міськради вирішили, що освітній процес з 9 вересня у початковій школі та дошкільному підрозділі буде здійснюватися за допомогою використання технологій дистанційного навчання.

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