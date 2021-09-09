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09 вересня 2021, 10:37 9

НАЗК знайшло порушення у деклрації судді Конституційного суду та депутата з "групи Коломойського"

09 вересня 2021, 10:37 9
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Фото з відкритих джерел
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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки кримінального правопорушення у деклараціях судді КСУ, народного депутата та двох депутатів місцевих рад

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Зазначається, що порушення виявили у деклараціях таких посадових осіб:

Олександр Касмінін, суддя Конституційного суду України. Недостовірні відомості - 2,4 млн гривень. Декларант не вказав відомості про вартість квартири загальною площею 150,5 м2.

Олександр Куницький, народний депутат України з фракції "Слуга народу". Недостовірні відомості - 2,3 млн гривень. Декларант не зазначив інформацію про фінансове зобов’язання у розмірі понад 303 тис. шекелів (2,3 млн гривень).

Алла Стечишин, депутат Тернопільської обласної ради. Недостовірні відомості - 9,4 млн гривень. Зокрема, депутат не зазначила у декларації інформацію про декілька земельних ділянок, які належать її чоловіку.

Олександр Цуканов, директор ДП "Переяслав-Хмельницький Агролісгосп" - депутат Бориспільської міської ради. Недостовірні відомості - 7,2 млн гривень. Поміж інших активів депутат не зазначив земельну ділянку площею 990 м2 та фінансові зобов’язання перед юридичною особою у розмірі 208 тисяч доларів (понад 5 млн гривень).

Олександа Куницького зараховують до неформальної групи олігарха Ігоря Коломойського.

КСУ НАЗК суддя депутати Слуга народа

 
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