Звільнений заступник генпрокурора Мамедов позивається до Офісу генпрокурора

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Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Мамедов подав два позови проти ОГП до Окружного адмінсуду Києва.

У позовах йдеться про визнання його звільнення протиправним та скасування рішення про звільнення.

Помічниця Гюндуза Мамедова підтвердила факт подання позовів, заявивши, що вони стосуються ще й скасування доступу до державної таємниці.

Як повідомлялося, 27 липня заступник генпрокурора Мамедов подав у відставку.

У той же день в Офісі генпрокурора заявили, що Мамедов не може бути звільнений за власним бажанням до завершення дисциплінарного провадження.