Звільнений заступник генпрокурора Мамедов позивається до Офісу генпрокурора
Колишній заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов судиться із Офісом генпрокурора
Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає RegioNews.
Мамедов подав два позови проти ОГП до Окружного адмінсуду Києва.
У позовах йдеться про визнання його звільнення протиправним та скасування рішення про звільнення.
Помічниця Гюндуза Мамедова підтвердила факт подання позовів, заявивши, що вони стосуються ще й скасування доступу до державної таємниці.
Як повідомлялося, 27 липня заступник генпрокурора Мамедов подав у відставку.
У той же день в Офісі генпрокурора заявили, що Мамедов не може бути звільнений за власним бажанням до завершення дисциплінарного провадження.
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