17:20  09 вересня
У місті на Полтавщині замінували міськраду й суд
12:48  09 вересня
В Україні до 5 тис. грн збільшили суму переказів без фінмоніторингу
18:26  09 вересня
День на Донбасі: дев’ять обстрілів окупантами, один український боєць тяжко поранений
UA | RU
UA | RU
09 вересня 2021, 21:38 509

Звільнений заступник генпрокурора Мамедов позивається до Офісу генпрокурора

09 вересня 2021, 21:38 509
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Колишній заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов судиться із Офісом генпрокурора

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Мамедов подав два позови проти ОГП до Окружного адмінсуду Києва.

У позовах йдеться про визнання його звільнення протиправним та скасування рішення про звільнення.

Помічниця Гюндуза Мамедова підтвердила факт подання позовів, заявивши, що вони стосуються ще й скасування доступу до державної таємниці.

Як повідомлялося, 27 липня заступник генпрокурора Мамедов подав у відставку.

У той же день в Офісі генпрокурора заявили, що Мамедов не може бути звільнений за власним бажанням до завершення дисциплінарного провадження.

суд Офіс генпрокурора звільнення позов заступник

Ексміністра Кожару, підозрюваного у вбивстві колишнього власника "Інтера", суд залишив під вартою
09 вересня 2021, 18:46
У Генпрокуратурі загубили секретні документи: проводиться розслідування
09 вересня 2021, 12:05
В Офісі президента планують звільнити одного із заступників глави – ЗМІ
07 вересня 2021, 19:43
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Танці навколо закону про деолігархізацію. Хто і чим б'є по амбіціях Зеленського
Шість років і конфіскація за 2 тисячі доларів: як Вищий антикорупційний суд взявся за суддів-хабарників
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram