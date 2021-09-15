Судья Касминин оспаривает в суде заключение НАПК о его декларации

В суд поступил иск судьи КСУ Александра Касминина, которым он просит отменить решение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об утверждении заключения об обнаружении признаков правонарушения по результатам проверки его декларации за 2020 год

Об этом информирует пресс-служба Окружного административного суда города Киева, передает RegioNews.

Суд просят признать противоправным и отменить решение НАПК об утверждении заключения о выявлении признаков коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, составленного по результатам проведения полной проверки декларации Александра Касминина за 2020 год. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева, - говорится в сообщении.

Отмечается, что истец просит ОАСК признать противоправным и отменить справку о результатах проведения полной проверки декларации за 2020 год поданного Касмининым.

Также истец просит обязать НАПК отозвать из НАБУ вывод Нацагенства и материалы полной проверки его декларации.

Сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производства по этому иску.

Как сообщалось, НАПК нашло нарушения в деклрации судьи Конституционного суда Касминина. Недостоверные сведения - 2,4 млн гривен. Декларант не указал сведения о стоимости квартиры общей площадью 150,5 м2.

Ранее, в марте Зеленский отправил на "заслуженный отдых" судей КСУ, назначенных Януковичем - Тупицкого и Касминина.