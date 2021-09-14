Кабмін восени планує подати до Ради оновлену програму своєї діяльності - прем'єр

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Як передає RegioNews, про це на прес-конференції заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль

"Зараз ми її оновили і восени плануємо повторно подавати на розгляд парламенту", - зауважив очільник уряду.

За його словами, програма включатиме усі передвиборчі обіцянки та "ті речі, які виникають по мірі того, як Україна розвивається, якісь міжнародні зобов’язання".

Нагадаємо, що в разі ухвалення програми діяльності прем’єр отримає імунітет від відставки на 1 рік.

Попередню версію програми уряду депутати відправили на доопрацюваня.