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14 вересня 2021, 12:19 12

Кабмін восени планує подати до Ради оновлену програму своєї діяльності - прем'єр

14 вересня 2021, 12:19 12
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з відкритих джерел
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Кабмін планує восени подати до Верховної Ради оновлену програму діяльності

Як передає RegioNews, про це на прес-конференції заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль

"Зараз ми її оновили і восени плануємо повторно подавати на розгляд парламенту", - зауважив очільник уряду.

За його словами, програма включатиме усі передвиборчі обіцянки та "ті речі, які виникають по мірі того, як Україна розвивається, якісь міжнародні зобов’язання".

Нагадаємо, що в разі ухвалення програми діяльності прем’єр отримає імунітет від відставки на 1 рік.

Попередню версію програми уряду депутати відправили на доопрацюваня.

Кабмін Програма прем'єр відставка

 
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