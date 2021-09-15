Посадовців Міноборони та однієї з тергромад Київщини затримали на вимаганні хабарів
Працівники Державного бюро розслідувань встановили, що посадовці налагодили механізм отримання коштів за незаконну передачу земель Міністерства оборони під забудову житлових будинків
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Працівники ДБР задокументували, що учасники групи вимагали від одного із забудовників 45 тисяч доларів за сприяння у будівництві житлових будинків на землях однієї з ОТГ Київської області, що перебувають в оренді у Міноборони.
Для забезпечення необхідної кількості землі до оборудки був залучений один з керівників місцевої влади. За пролонгацію одного з договорів оренди та передачу до Міноборони ще двох ділянок він "запросив" 15 тис. доларів", - йдеться у повідомленні.
Слідчі ДБР задокументували отримання керівником громади та посередником з кожної інвестиційної угоди по 10 тисяч доларів за ухвалення необхідного рішення сесії цієї ОТГ про продовження договору оренди з Міноборони на одну земельну ділянку та дозвіл на виготовлення проєктної документації для іншої.
Правоохоронці затримали "на гарячому" одного з керівників Центрального територіального управління капітального будівництва Міноборони та посередника під час отримання 20 тисяч доларів при укладанні угоди у службовому приміщенні Міноборони.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру. Попередня кваліфікація злочину – одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).
Раніше повідомлялось, що на Донеччині правоохоронці затримали прокурора, який погорів на хабарі.