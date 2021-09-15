Посадовців Міноборони та однієї з тергромад Київщини затримали на вимаганні хабарів

Фото: dbr.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань встановили, що посадовці налагодили механізм отримання коштів за незаконну передачу земель Міністерства оборони під забудову житлових будинків

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Працівники ДБР задокументували, що учасники групи вимагали від одного із забудовників 45 тисяч доларів за сприяння у будівництві житлових будинків на землях однієї з ОТГ Київської області, що перебувають в оренді у Міноборони.

Для забезпечення необхідної кількості землі до оборудки був залучений один з керівників місцевої влади. За пролонгацію одного з договорів оренди та передачу до Міноборони ще двох ділянок він "запросив" 15 тис. доларів", - йдеться у повідомленні.

Слідчі ДБР задокументували отримання керівником громади та посередником з кожної інвестиційної угоди по 10 тисяч доларів за ухвалення необхідного рішення сесії цієї ОТГ про продовження договору оренди з Міноборони на одну земельну ділянку та дозвіл на виготовлення проєктної документації для іншої.

Правоохоронці затримали "на гарячому" одного з керівників Центрального територіального управління капітального будівництва Міноборони та посередника під час отримання 20 тисяч доларів при укладанні угоди у службовому приміщенні Міноборони.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру. Попередня кваліфікація злочину – одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Раніше повідомлялось, що на Донеччині правоохоронці затримали прокурора, який погорів на хабарі.