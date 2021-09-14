Вищий антикорсуд відмовився зняти арешт з майна депутата Юрченка

з відкритих джерел

Про це пише RegioNews з посиланням на Українські новини.

Захист Юрченка заявив у суді клопотання про зняття арешту з його майна.

Однак, суд відмовив у його задоволенні.

Разом з тим суд задовольнив клопотання захисту Юрченка про витребування у Національного антикорупційного бюро відомостей про те, чи є працівником НАБУ людина, яка брала участь у негласних розшукових діях у справі Юрченка і чи був у нього доступ до державної таємниці.

Нагадаємо, що суд продовжив депутату заборону на виїзд з України до 19 жовтня.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила обвинувальний акт депутату Верховної Ради Олександру Юрченку, який підозрюється в отриманні хабара.

У 2020 році суд заарештував частину майна депутата Верховної Ради Олександра Юрченка.

У липні 2021 року нардеп Олександр Юрченко влаштував ДТП у Львові і хотів втекти з місця події.

Після події екс - "слуга" виступив перед журналістами і розповів свою версію подій.