09:04  14 вересня
COVID в Україні: за добу виявили 3332 випадки зараження
09:31  14 вересня
В Україні вже у шести областях перевищено показники COVID-госпіталізацій
14:43  14 вересня
Окупанти вгатили по наших бійцях в районі Пісків: є поранений
UA | RU
UA | RU
14 вересня 2021, 15:17 57

Вищий антикорсуд відмовився зняти арешт з майна депутата Юрченка

14 вересня 2021, 15:17 57
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вищий антикорупційний суд відмовився зняти арешт з майна депутата Верховної Ради Олександра Юрченка

Про це пише RegioNews з посиланням на Українські новини.

Захист Юрченка заявив у суді клопотання про зняття арешту з його майна.

Однак, суд відмовив у його задоволенні.

Разом з тим суд задовольнив клопотання захисту Юрченка про витребування у Національного антикорупційного бюро відомостей про те, чи є працівником НАБУ людина, яка брала участь у негласних розшукових діях у справі Юрченка і чи був у нього доступ до державної таємниці.

Нагадаємо, що суд продовжив депутату заборону на виїзд з України до 19 жовтня.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила обвинувальний акт депутату Верховної Ради Олександру Юрченку, який підозрюється в отриманні хабара.

У 2020 році суд заарештував частину майна депутата Верховної Ради Олександра Юрченка.

У липні 2021 року нардеп Олександр Юрченко влаштував ДТП у Львові і хотів втекти з місця події.

Після події екс - "слуга" виступив перед журналістами і розповів свою версію подій.

ВАКС ДТП Слуга народа нардеп заборона

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram