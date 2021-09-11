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11 вересня 2021, 12:13 348

На Львівщині затримали двох митників під час одержання хабарів

11 вересня 2021, 12:13 348
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Фото: lviv.gp.gov.ua
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У Львівській області затримали двох митників, які вимагали по 1000 грн хабарів з водія кожного автомобіля, яке вони пропускали з Польщі через спрощену митну смугу "Зелений коридор"

Як передає RegioNews, про це повідомили у прокуратурі Львівщини.

Зазначається, що двоє інспекторів митного поста "Яворів" розробили злочинну схему отримання хабарів.

З водія кожного автомобіля, який заїжджав на митну територію України фігуранти вимагали по 1 000 грн за безперешкодний пропуск смугою спрощеного митного контролю "Зелений коридор", - повідомили у прокуратурі.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про обрання запобіжних заходів та відсторонення їх від посад. Також перевіряється причетність керівництва митного поста до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Раніше повідомлялось, що на Донеччині правоохоронці затримали прокурора, який погорів на хабарі.

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