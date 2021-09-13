Школи в понад половині районів Києва можуть відправити на дистанційне навчання

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У Києві тільки в чотирьох районах прищепили від коронавірусу 80% працівників шкіл. Ще в чотирьох районах майже досягли цієї мети. Таким чином, згідно з рішенням Міністерства охорони здоров’я школи в понад половині районів Києва в разі посилення карантину будуть змушені перейти на дистанційне навчання

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА

"На сьогодні вже 4 з 10 районів міста перетнули позначку в 80% вакцинованих працівників шкіл, ще 4 - майже досягли цієї цифри, а ще два райони нарощують темпи вакцинації і вийдуть на необхідний показник наступного тижня", - пояснив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський

При цьому він додав, що за майже два тижні навчання в Києві утримують одні з найбільш низьких темпів поширення хвороби COVID-19 в установах освіти.

"Реальна захворюваність серед педагогічного складу в школах зараз становить менш як 0,1%, а серед учнів - 0,004%. Тенденції до прискорення поширення захворюваності поки немає", - повідомив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, що на цьому тижні Кабмін планує перевести Україну в жовту зону карантину. Наразі це означає, зокрема, що працювати зможуть лише ті заклади освіти, де вчителі щеплені від COVID-19 принаймі однією дозою.