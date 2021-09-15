Заболеваемость детей СOVID-19 превысила 10%, это самый большой показатель с начала пандемии - НАН

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Заболеваемость детей СOVID-19 резко возросла с началом учебного года и стала максимальной за все время наблюдений

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной академии наук Украины, передает RegioNews.

С началом месяца существенный рост продемонстрировала доля выявленных случаев болезни среди детей, которая превысила 10% и стала максимальной за все время наблюдений, что обусловило возобновление падения среднего возраста больных, — отмечают ученые.

При этом, по данным НАН, динамика количества новых заражений существенно ускорилась по сравнению со средними ожиданиями и больше соответствует пессимистическому сценарию развития эпидемии.

Возможно, это вызвано увеличением количества детей среди новых выявлений, что связано с началом учебного года, — предположили в НАН Украины.

Ученые указывают, что факт резкого роста заболеваемости одновременно с началом учебного года и ростом заболеваемости среди детей свидетельствует в пользу гипотезы о существенном влиянии открытых школ на эпидемический процесс в Украине.

Как сообщалось, в Украине за сутки более 4600 новых больных COVID-19.