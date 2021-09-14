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14 вересня 2021, 16:02 10

На Запоріжжі суд відпустив під заставу депутата, який п'яним збив чоловіка

14 вересня 2021, 16:02 10
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з відкритих джерел
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Бердянський міськрайонний суд взяв під варту терміном на 60 діб за можливістю застави у 100 тисяч гривень депутатоа Бердянської міськради від "Нашого краю" Миколі Рудницькому, який п’яним збив на "БМВ" чоловіка

Про це пише RegioNews з посиланням на Бердянськ 24

За даними видання, заставу за депутата внесуть уже сьогодні, 14 вересня. Після суду його мали доправити до лікарні.

Нагадаємо, Рудницькому інкримінують ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, якою передбачена відповідальність за дорожньо-транспортну пригоду на підпитку, яка призвела до тяжких тілесних ушкоджень потерпілого.

Автопригода за участі депутата сталася 11 вересня на Мелітопольському шосе в районі АЗС "ОККО". П'яний 44-річний водій авто BMW Х5, не впоравшись з керуванням, виїхав на розділову смугу, влетів у стовп, а потім збив чоловіка, який стояв на цій смузі.

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