ДТП в Турции: в больницах остаются четверо травмированных украинцев

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В результате столкновения туристического и школьного автобусов, произошедшего вчера в провинции Мугла, в больнице остаются четверо граждан Украины, остальные пострадавшие вернулись в гостиницы, где отдыхали

Об этом сообщил консул Украины в Анталии Эмир Рустамов, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Консул посетил пострадавших граждан Украины в больнице в Мугли.

Госпитализировали четырех граждан Украины: двух женщин и двух мужчин. Остальные пострадавшие получили легкие травмы и после оказания медицинской помощи их отправили в гостиницы, - рассказал Рустамов.

По словам дипломата, самые тяжелые травмы получили гражданки Украины: "одна из них имеет открытый перелом руки и была прооперирована, у второй - травмы позвоночника и сейчас она лежит в корсете".

По прогнозам врачей, в конце недели состояние здоровья всех четверых позволит им вернуться в Украину. На мою просьбу к руководству провинции Мугла, все госпитализированные граждане Украины находятся в одной из лучших больниц Муглы "Юджелен", - рассказал Рустамов.

Вместе с Консулом Украины в Анталии потерпевших посетило руководство Почетного консульства Украины в Мугли.

Как сообщалось, вчера в ДТП в Турции получили травмы 35 украинцев. ДТП с украинскими туристами произошло из-за сердечного приступа у водителя, в результате чего автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся со школьным автобусом и перевернулся.