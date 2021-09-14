16:58  14 сентября
Украинцы теперь могут получить "желтый" COVID-сертификат в приложении "Дія"
17:35  14 сентября
В столице будет ограничено движение по проспекту Бажана
17:37  14 сентября
На Донбассе снова относительное затишье: с начала суток 1 нарушение режима тишины
UA | RU
UA | RU
14 сентября 2021, 21:11 414

ДТП в Турции: в больницах остаются четверо травмированных украинцев

14 сентября 2021, 21:11 414
Читайте також українською мовою
Фото DHA.COM.TR
Читайте також
українською мовою

В результате столкновения туристического и школьного автобусов, произошедшего вчера в провинции Мугла, в больнице остаются четверо граждан Украины, остальные пострадавшие вернулись в гостиницы, где отдыхали

Об этом сообщил консул Украины в Анталии Эмир Рустамов, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Консул посетил пострадавших граждан Украины в больнице в Мугли.

Госпитализировали четырех граждан Украины: двух женщин и двух мужчин. Остальные пострадавшие получили легкие травмы и после оказания медицинской помощи их отправили в гостиницы, - рассказал Рустамов.

По словам дипломата, самые тяжелые травмы получили гражданки Украины: "одна из них имеет открытый перелом руки и была прооперирована, у второй - травмы позвоночника и сейчас она лежит в корсете".

По прогнозам врачей, в конце недели состояние здоровья всех четверых позволит им вернуться в Украину. На мою просьбу к руководству провинции Мугла, все госпитализированные граждане Украины находятся в одной из лучших больниц Муглы "Юджелен", - рассказал Рустамов.

Вместе с Консулом Украины в Анталии потерпевших посетило руководство Почетного консульства Украины в Мугли.

Как сообщалось, вчера в ДТП в Турции получили травмы 35 украинцев. ДТП с украинскими туристами произошло из-за сердечного приступа у водителя, в результате чего автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся со школьным автобусом и перевернулся.

ДТП Турция потерпевшие госпитализация консул

На Житомирщине разбился самолет, обрабатывавший поля, пилот выжил
14 сентября 2021, 19:43
Водителя, повлекшего ДТП с восемью автомобилями в Киеве, арестовали
14 сентября 2021, 18:40
На Запорожье суд отпустил под залог депутата, который пьяным сбил мужчину
14 сентября 2021, 16:02
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram