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14 вересня 2021, 18:40 1043

Водія, що спричинив ДТП з вісьмома автівками в Києві, заарештували

14 вересня 2021, 18:40 1043
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Фото Київської міської прокуратури
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Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водію Honda, який спричинив масштабну аварію на Столичному шосе

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Водій, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, спричинив зіткнення восьми автомобілів.

Шевченківським районним судом м. Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави, - заявили в прокуратурі.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Honda, рухаючись у напрямку Обухова, зіткнувся з попутним KIA Ceed, після чого ці автомобілі виїхали на зустрічку, де зіткнулися із ще 6 автомобілями.

Внаслідок ДТП постраждало троє людей. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 286-1 КК України, - додали у столичній прокуратурі.

Стаття передбачає позбавлення волі до 3 років з довічним позбавленням права на кермуванням автомобілем.

Як повідомлялося, 13 вересня у Києві в ДТП потрапили вісім авто: серед потерпілих 11-річна дитина.

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