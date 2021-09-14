Водія, що спричинив ДТП з вісьмома автівками в Києві, заарештували

Фото Київської міської прокуратури

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водію Honda, який спричинив масштабну аварію на Столичному шосе

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Водій, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, спричинив зіткнення восьми автомобілів.

Шевченківським районним судом м. Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави, - заявили в прокуратурі.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Honda, рухаючись у напрямку Обухова, зіткнувся з попутним KIA Ceed, після чого ці автомобілі виїхали на зустрічку, де зіткнулися із ще 6 автомобілями.

Внаслідок ДТП постраждало троє людей. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 286-1 КК України, - додали у столичній прокуратурі.

Стаття передбачає позбавлення волі до 3 років з довічним позбавленням права на кермуванням автомобілем.

Як повідомлялося, 13 вересня у Києві в ДТП потрапили вісім авто: серед потерпілих 11-річна дитина.