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14 вересня 2021, 19:43 684

На Житомирщині розбився літак, що обробляв поля, пілот вижив

14 вересня 2021, 19:43 684
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Фото zhitomir.info
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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака у селі Кмитове Житомирської області, яким керував пілот без ліцензії з Кропивницького району Кіровоградської області

Про це повідомила речниця поліції Житомирської області Алла Ващенко, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.Житомир.

Літак Z-37 Cmelak розбився 12 вересня. На літаку чоловік обробляв кукурудзяні поля.

Ліцензію на здійснення польотів чоловік не мав, сказала речниця поліції.

За його словами, під час виконання маневру, не впорався з керуванням і впав. На момент прибуття поліцейських, пілота на місці події не було. Чоловіка шукали у лікарнях, знайшли у травматологічному відділенні лікарні №1 Житомира. Де отримав травми, лікарям він не зізнався, - розповіла Ващенко.

Зі слів Алли Ващенко, за даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Порушення правил повітряних польотів". Санкція статті – до 1700 гривень штрафу або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Поліцейські з'ясовують, кому належить літак та звідки він вилетів на обробку полів.

Коментувати стан травмованого у лікарні відмовилися.

Як повідомлялося, 17 липня під Миколаєвом розбився вертоліт Мі-2 приватного агропідприємства, пілот і пасажир загинули.

Також у селі Шепарівці (Івано-Франківська область) вдень 28 липня легкомоторний літак впав на будинок. В результаті загинули чотири людини. У будинку після падіння літака почалася пожежа.

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