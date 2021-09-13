Завтра київське метро працюватиме на годину довше через футбол

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У ніч з 14 на 15 вересня столичне метро працюватиме на 1 годину довше у зв’язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський"

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Telegram, передає RegioNews.

У ніч з 14 на 15 вересня у зв'язку із проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами "Динамо" (Київ) та "Бенфіка" (Лісабон), роботу метрополітену буде продовжено на 1 годину, - йдеться в повідомленні.

У підземці також повідомили, що можливе закриття на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу.

А після 23:30 можливе закриття на вхід станцій "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого", щоб попередити масове скупчення пасажирів на платформах.

Як повідомлялося, столичне метро може обмежити роботу через карантин.