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13 вересня 2021, 22:05 21

Завтра київське метро працюватиме на годину довше через футбол

13 вересня 2021, 22:05 21
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Фото з відкритих джерел
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У ніч з 14 на 15 вересня столичне метро працюватиме на 1 годину довше у зв’язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський"

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Telegram, передає RegioNews.

У ніч з 14 на 15 вересня у зв'язку із проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами "Динамо" (Київ) та "Бенфіка" (Лісабон), роботу метрополітену буде продовжено на 1 годину, - йдеться в повідомленні.

У підземці також повідомили, що можливе закриття на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу.

А після 23:30 можливе закриття на вхід станцій "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого", щоб попередити масове скупчення пасажирів на платформах.

Як повідомлялося, столичне метро може обмежити роботу через карантин.

Також "Київметробуд" назвав новий термін завершення будівництва метро на Виноградар.

Київ метро пасажирські перевезення футбол станція

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