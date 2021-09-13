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13 сентября 2021, 22:05 15

Завтра киевское метро будет работать на час дольше из-за футбола

13 сентября 2021, 22:05 15
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Фото из открытых источников
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В ночь с 14 на 15 сентября столичное метро будет работать на 1 час дольше в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский"

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" в Telegram, передает RegioNews.

В ночь с 14 на 15 сентября в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 22:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Бенфика" (Лиссабон), работа метрополитена будет продлена на 1 час, - говорится в сообщении.

В подземке также сообщили, что возможно закрытие на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча.

А после 23:30 возможно закрытие на вход станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого", чтобы предупредить массовое скопление пассажиров на платформах.

Как сообщалось, столичное метро может ограничить работу из-за карантина.

Также "Киевметрострой" назвал новый срок завершения строительства метро на Виноградарь.

Киев метро пассажирские перевозки футбол станция

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