Столичне метро може обмежити роботу через карантин

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У Києві метрополітен через карантин може працювати з обмеженнями на вхід

Про це йдеться у повідомленні "Київського метрополітену", пише RegioNews.

Такі обмеження запроваджуватимуть у пікові години. Їх вводять, щоб уникнути скупчень людей на станціях в період карантину.

"Шановні пасажири! Карантинні заходи тривають. У пікові години метрополітен працює з обмеженнями на вхід. Це дозволяє зменшити скупчення всередині станцій. Будь ласка, дотримуйтесь маскового режиму і оплачуйте безконтактно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд не запроваджуватиме з 13 вересня протиепідемічних заходів "жовтої" зони в областях.