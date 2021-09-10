Столичне метро може обмежити роботу через карантин
У Києві метрополітен через карантин може працювати з обмеженнями на вхід
Про це йдеться у повідомленні "Київського метрополітену", пише RegioNews.
Такі обмеження запроваджуватимуть у пікові години. Їх вводять, щоб уникнути скупчень людей на станціях в період карантину.
"Шановні пасажири! Карантинні заходи тривають. У пікові години метрополітен працює з обмеженнями на вхід. Це дозволяє зменшити скупчення всередині станцій. Будь ласка, дотримуйтесь маскового режиму і оплачуйте безконтактно", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд не запроваджуватиме з 13 вересня протиепідемічних заходів "жовтої" зони в областях.
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