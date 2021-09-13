У Києві поменшає електросамокатів
В Києві на одну компанію прокатних електросамокатів стало менше
Про це в Телеграм каналі написав заступник голови КМДА Костянтин Усов.
За його словами, оператор VZOOH з вересня перевіз усі свої самокати до Рівного та Луцька, "де цей бренд тепер перший і поки єдиний".
Усов припускає, що оператор пішов зі столичного ринку через конкуренцію і високий рівень вандалізму. Він зазначив, що у Києвіі щодня фіксують десятки зламаних, втоплених і викрадених електросамокатів.
"Таким чином, станом на сьогодні на вулицях Києва продовжують діяти понад 4 тисячі електросамокатів від 6 операторів", - констатував Костянтин Усов.
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