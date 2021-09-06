"Київметробуд" назвав новий термін завершення будівництва метро на Виноградар

Метро на Виноградар

Компанія "Київметробуд" просить перенести термін дії договору стосовно будівництва метра на Виноградар з листопада 2021 року на травень 2023 року

Про це пише RegioNews з посиланням на матеріали Господарського суду Києва.

Компанія "Київметробуд" позивається до замовника робіт "Київського метрополітену" щодо внесення змін у строки будівництва.

"Пункт 2.1 "Підрядник … завершує та передає готовий об'єкт Замовнику – 12.05.2023 року, за умови доведення відповідних цільових бюджетних призначень", – йдеться у тексті ухвали.

Згідно з чинною редакцією договору генпідрядник повинен передати готовий об'єкт замовнику 26 листопада 2021 року. Однак наразі збудовано лише один тунель між майбутньою станцією Мостицька та нинішньою кінцевою станцією "зеленої" гілки столичного метра - Сирець. Роботи з будівництва станцій Мостицька та Проспект правди навіть не починалися. Мінімальний прогрес і у будівництві тунелів між майбутньою станцією Мостицька та Проспект правди

Станом на кінець червня загальна сума коштів на фінансування робіт з будівництва метрополітену за 2017-2021 роки становила 4,07 млрд грн із загальної суми тендеру 5,98 млрд грн.

14 червня мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження, яким направив фінансування у розмірі 543 млн грн, призначене на продовження Сирецько-Печерської лінії метро, на добудову Подільського мостового переходу.