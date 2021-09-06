13:40  06 вересня
Україна вже наступного тижня може перейти у "жовту" зону карантину, - Ляшко
10:49  06 вересня
У трьох областях рівень госпіталізації перевищує норму - МОЗ
08:09  06 вересня
За добу зафіксували чотири порушення: бойовики гатили з гранатометів
UA | RU
UA | RU
06 вересня 2021, 15:36 500

"Київметробуд" назвав новий термін завершення будівництва метро на Виноградар

06 вересня 2021, 15:36 500
Читайте также на русском языке
Метро на Виноградар
Читайте также
на русском языке

Компанія "Київметробуд" просить перенести термін дії договору стосовно будівництва метра на Виноградар з листопада 2021 року на травень 2023 року

Про це пише RegioNews з посиланням на матеріали Господарського суду Києва.

Компанія "Київметробуд" позивається до замовника робіт "Київського метрополітену" щодо внесення змін у строки будівництва.

"Пункт 2.1 "Підрядник … завершує та передає готовий об'єкт Замовнику – 12.05.2023 року, за умови доведення відповідних цільових бюджетних призначень", – йдеться у тексті ухвали.

Згідно з чинною редакцією договору генпідрядник повинен передати готовий об'єкт замовнику 26 листопада 2021 року. Однак наразі збудовано лише один тунель між майбутньою станцією Мостицька та нинішньою кінцевою станцією "зеленої" гілки столичного метра - Сирець. Роботи з будівництва станцій Мостицька та Проспект правди навіть не починалися. Мінімальний прогрес і у будівництві тунелів між майбутньою станцією Мостицька та Проспект правди

Станом на кінець червня загальна сума коштів на фінансування робіт з будівництва метрополітену за 2017-2021 роки становила 4,07 млрд грн із загальної суми тендеру 5,98 млрд грн.

14 червня мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження, яким направив фінансування у розмірі 543 млн грн, призначене на продовження Сирецько-Печерської лінії метро, на добудову Подільського мостового переходу.

метро строительство Київ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вихід із політичної кризи в Запоріжжі: чому мер Буряк "дав задню"
Округ №197: чи проявиться на Черкащині "синдром Вірастюка"
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua