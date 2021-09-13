На Херсонщині поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати власний будинок

Поліція Херсонщини

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Херсонщини.

Як розповів начальник Генічеського районного відділу поліції Сергій Балута, в ході тривалих перемовин та завдяки злагодженій роботі усіх підрозділів, які були задіяні на місці події, поліцейським вдалося переконати чоловіка віддати небезпечний предмет. Громадянина затримали. В ході огляду у його кишені поліцейські знайшли ще одну гранату РГД-5.

Нині поліцейські проводять огляд будинку підозрюваного на предмет виявлення інших заборонених предметів. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що у смт Іванівка Херсонської області 45-річний чоловік забарикадувався у власному будинку і погрожував підірвати його.

"Під час сімейної сварки підозрюваний взяв предмет, схожий на гранату, і почав погрожувати рідним. Після чого жінка і діти вийшли з дому і викликали поліцію. Зараз загрози їхньому життю і здоров'ю немає", - повідомили в поліції.