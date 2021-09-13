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13 вересня 2021, 13:37 109

На Херсонщині поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати власний будинок

13 вересня 2021, 13:37 109
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Поліція Херсонщини
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На Херсонщині поліцейські затримали чоловіка, який погрожував підірвати власний будинок

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Херсонщини.

Як розповів начальник Генічеського районного відділу поліції Сергій Балута, в ході тривалих перемовин та завдяки злагодженій роботі усіх підрозділів, які були задіяні на місці події, поліцейським вдалося переконати чоловіка віддати небезпечний предмет. Громадянина затримали. В ході огляду у його кишені поліцейські знайшли ще одну гранату РГД-5.

Нині поліцейські проводять огляд будинку підозрюваного на предмет виявлення інших заборонених предметів. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що у смт Іванівка Херсонської області 45-річний чоловік забарикадувався у власному будинку і погрожував підірвати його.

"Під час сімейної сварки підозрюваний взяв предмет, схожий на гранату, і почав погрожувати рідним. Після чого жінка і діти вийшли з дому і викликали поліцію. Зараз загрози їхньому життю і здоров'ю немає", - повідомили в поліції.

поліція Будинок підрив Граната

 
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