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11 вересня 2021, 13:06 389

У Франківську затримали чоловіка, який вистрілив у шию відвідувачу магазину

11 вересня 2021, 13:06 389
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Фото: Facebook
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Правоохоронці Івано-Франківської області затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у місті: під час конфлікту він поранив прикарпатця, вистріливши в нього з пістолета

Про це повідомили у поліції області, передає RegioNews.

Так, напередодні ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із торгових закладів в Івано-Франківську невідомий чоловік вчинив стрілянину.

За попередньою інформацією, 50-річний франківець вчинив конфлікт з продавцем вказаного торгового закладу. На неправомірні дії чоловіка один із відвідувачів зробив йому зауваження.

В подальшому обоє чоловік вийшли на вулицю, де зловмисник вийняв предмет схожий на травматичний пістолет та здійснив постріл у бік 35-річного місцевого жителя", - йдеться у повідомленні.

Потерпілий отримав вогнепальне поранення передньої частини шиї, його госпіталізовано до лікувального закладу.

Фігуранта справи затримано, наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше під Білою Церквою, що у Київській області поруч з продовольчим магазином сталася стрілянина, внаслідок якої постраждав чоловік. Очевидці події запевняють, що внаслідок конфлікту між двома чоловіками, один із них здійснив чотири постріли в бік іншого.

стрілянина зброя поліція конфлікт Івано-Франківська область пістолет

 
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