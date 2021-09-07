На Кіровоградщині викрили "чорного" археолога: продавав зброю часів Другої світової війни

Фото: СБУ

На Кіровоградщині чоловік розкопував зброю та боєприпаси часів Другої світової війни та незаконно продавав їх криміналітету

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, інформує RegioNews.

Як вдалося встановити співробітникам СБУ, "чорною" археологією займався мешканець Олександрії.

За основним місцем роботи він - топменеджер однієї з автозаправних станцій. А в позаробочий час - "чорний" археолог на ділянках бойових дій ІІ Світової війни", - розповіли у пресцентрі.

Завдяки своєму "хобі" чоловіку вдалося зібрати чималий арсенал зброї. Навіть робив спроби продати набуту колекцію за кордон.

Наразі правоохоронці планують повідомити йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Нагадаємо, раніше на Волині зупинили вантажівку з контрабандним товаром вартістю маже 5 мільйонів.