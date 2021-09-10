На Одещині злодій намагався обікрасти банк, розташований поруч з поліцією

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Думська".

Спроба крадіжки була здійснена вчора у відділенні банку "Альянс", на вулиці Хантадзе в Чорноморську.

У поліції повідомили, що рано вранці невідомий зловмисник пошкодив грати і, відтиснувши вікно, потрапив до приміщення фінансової установи, після чого пошкодив пломбу металевих дверей грошового сховища.

З невідомої причини, він не довів свій умисел до кінця і зник.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 ст. 15, частини 3 ст. 185 КК України (незакінчений замах на крадіжку).

Прикметно, що сусіднє з банком приміщення - відділення поліції.

Як повідомлялося, 20 липня у Києві пограбували банк "УкрСиббанк".