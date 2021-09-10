16:31  10 вересня
Отруєння у школі Хмельницького: кількість постраждалих знову зросла
16:47  10 вересня
Столичне метро може обмежити роботу через карантин
08:09  10 вересня
На Донбасі зафіксовано 12 порушень, бойовики гатили із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2021, 12:44 447

На Одещині злодій намагався обікрасти банк, розташований поруч з поліцією

10 вересня 2021, 12:44 447
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Одеській області злодій намагався обчистити відділення банку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Думська".

Спроба крадіжки була здійснена вчора у відділенні банку "Альянс", на вулиці Хантадзе в Чорноморську.

У поліції повідомили, що рано вранці невідомий зловмисник пошкодив грати і, відтиснувши вікно, потрапив до приміщення фінансової установи, після чого пошкодив пломбу металевих дверей грошового сховища.

З невідомої причини, він не довів свій умисел до кінця і зник.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 ст. 15, частини 3 ст. 185 КК України (незакінчений замах на крадіжку).

Прикметно, що сусіднє з банком приміщення - відділення поліції.

Як повідомлялося, 20 липня у Києві пограбували банк "УкрСиббанк".

банки крадіжка поліція Пограбування Одеська область

У Дніпрі чоловік зірвав з себе електронний браслет і втік із залу суду
09 вересня 2021, 17:47
Під Києвом чоловік убив ножем товариша по чарці і заснув на місці злочину
09 вересня 2021, 11:54
У Києві чоловік намагався за 30 тис. доларів викупити у слідчого свою нарколабораторію
08 вересня 2021, 18:07
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Танці навколо закону про деолігархізацію. Хто і чим б'є по амбіціях Зеленського
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram