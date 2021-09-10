На Одещині злодій намагався обікрасти банк, розташований поруч з поліцією
В Одеській області злодій намагався обчистити відділення банку
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Думська".
Спроба крадіжки була здійснена вчора у відділенні банку "Альянс", на вулиці Хантадзе в Чорноморську.
У поліції повідомили, що рано вранці невідомий зловмисник пошкодив грати і, відтиснувши вікно, потрапив до приміщення фінансової установи, після чого пошкодив пломбу металевих дверей грошового сховища.
З невідомої причини, він не довів свій умисел до кінця і зник.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 ст. 15, частини 3 ст. 185 КК України (незакінчений замах на крадіжку).
Прикметно, що сусіднє з банком приміщення - відділення поліції.
Як повідомлялося, 20 липня у Києві пограбували банк "УкрСиббанк".