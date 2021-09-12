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12 вересня 2021, 15:47 216

У столиці п'яний водій в'їхав в авто патрульних, їх госпіталізували

12 вересня 2021, 15:47 216
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Фото: Нацполіція
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У Києві легковик з нетверезим водієм влетів в авто патрульних, правоохоронців госпіталізували

Як пише RegioNews, про це повідомляє патрульна поліції Києва.

Аварія сталася близько четвертої ранку на бульварі Лесі Українки.

"Патрульні зупинилися на світлофорі, очікували зелений сигнал, коли відчули потужний удар у задню частину службового автомобіля Toyota. Інспекторів, які перебували в автомобілі, госпіталізували медики", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що автомобілем Audi, що здійснив наїзд на службовий транспорт, керував водій з явними ознаками алкогольного сп`яніння.

У його крові виявили 2,67 проміле алкоголю, що більше ніж у 13 разів перевищує дозволений рівень.

Київ ДТП патруль Україна аварія

 
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