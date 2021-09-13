У Бердянську п'яний депутат збив пішохода

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У Бердянську правоохоронці затримали чоловіка, який в стані алкогольного сп’яніння врізався в опору електроосвітлення, а потім продовжив рух та скоїв наїзд на чоловіка

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області.

Так, поліцейські встановили, що водій автомобіля "BMW Х5", 1977 року народження, в стані алкогольного сп’яніння рухався проїзною частиною Мелітопольського шосе та в районі АЗС "ОККО", не впоравшись з керуванням, здійснив виїзд на розділову смугу, де скоїв наїзд на опору зовнішнього електроосвітлення.

Після цього водій продовжив рух та скоїв наїзд на чоловіка, віком приблизно 50 років, який знаходився на розділовій смузі.

Потерпілого з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

Наразі водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. В його крові виявлено 2,2 проміле алкоголю. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Затриманому, який є одним із депутатів Бердянської міської ради, повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Порушнику загрожує позбавлення волі на строк до восьми років", - розповіли у поліції.

Нагадаємо, 7 вересня у Вознесенську на перехресті вул. Берегового та Черняхівського міський голова Євген Величко на автомобілі Volkswagen зіткнувся з маршрутним автобусом.