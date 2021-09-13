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13 сентября 2021, 14:39 298

В ДТП в Турции получили травмы 35 украинцев

13 сентября 2021, 14:39 298
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Фото DHA.COM.TR
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В Турции произошло ДТП с украинскими туристами из-за сердечного приступа у водителя, в результате чего автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся со школьным автобусом и перевернулся. В ДТП пострадали 35 украинцев, а водитель погиб

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Украинская правда"со ссылкой на турецкие издания и представителя МИД Украины Олега Николенко.

ДТП произошло на юге Турции на трассе Мугла - Денизли в 7:30 утра по местному времени. В автобусе находился 41 турист из Украины и России.

По предварительным данным, у 54-летнего водителя экскурсионного автобуса случился сердечный приступ, после чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с автобусом со школьниками. Сообщается, что водитель туристического автобуса погиб.

В школьном автобусе пострадали семеро детей, а всего в ДТП травмированы 49 человек.

В украинском МИД подтвердили факт аварии.

Представитель МИД Николенко отметил, что консульство Украины в Анталии взаимодействует с турецкими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, установило связь с туроператором и страховой компанией, которая должна покрыть расходы на лечение.

По предварительной информации, в автобусе находился 41 гражданин Украины. 35 украинских туристов получили травмы легкой и средней тяжести. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз жизни нет, - сообщил Николенко.

Он добавил, что консул также планирует посетить в больнице пострадавших украинцев, чтобы оказать им консульскую помощь.

Как сообщалось, сегодня в Киеве в ДТП попали восемь авто: среди пострадавших 11-летний ребенок.

Ранее, 7 сентября девять украинцев попали в ДТП в Польше, двое - в тяжелом состоянии.

ДТП Турция автобус пассажирские перевозки водители

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