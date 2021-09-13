У Дніпрі водій влетів у натовп: постраждали діти

Фото: з відкритих джерел

У Дніпрі водій автомобіля "Mercedes" врізався у "Mitsubishi", в якому знаходилась жінка з двома дітьми та в'їхав у натовп біля супермаркету. Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей, двоє з яких діти

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Слідчі встановили, що 33-річний водій автомобіля "Mercedes" допустив зіткнення з автомобілем "Mitsubishi", в якому перебувала жінка з двома неповнолітніми дітьми двох та восьми років.

Після цього водій-порушник почав рухатися по зустрічній смузі та наїхав на двох пішоходів віком приблизно 30 та 50 років", - розповіли у поліції.

Чоловіки отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Також тілесні ушкодження отримав пасажир автомобіля "Mercedes".

За даним фактом відкрито кримінальне провадження, а водія-порушника затримано.

Раніше повідомлялось, що у Голосіївському районі Києва трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі восьми автомобілів, в результаті якої госпіталізували п’ятьох потерпілих.