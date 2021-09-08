09:01  08 вересня
В Україні за добу виявили ще 2700 нових хворих COVID
08:49  08 вересня
Зеленський оновив склад Координаційної ради з протидії COVID
08:09  08 вересня
На Донбасі бойовики замінували місцевість поблизу Катеринівки та поранили бійця ООС
UA | RU
UA | RU
08 вересня 2021, 08:26 175

Під час пожежі в гуртожитку Умані постраждали шестеро студентів

08 вересня 2021, 08:26 175
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

В Уманському національному університеті садівництва сталася пожежа - постраждали шестеро неповнолітніх, четверо з яких отруїлись чадним газом

Про це повідомили у поліції Черкаської області, передає RegioNews.

Зазначається, що окрім студентів, які отруїлись газом, ще двоє мешканців гуртожитку травмувались склом, коли намагались під час займання вибратись на вулицю через вікно на першому поверсі.

Наразі постраждалим надають допомогу у лікарні.

Рятувальники евакуювали із гуртожитку майже 30 мешканців. За даними ДСНС, площа пожежі склала 30 кв.м. До евакуації було залучено 28 пожежників та 7 одиниць техніки.

Нагадаємо, 31 липня в Івано-Франківську виникла пожежа в дев’ятиповерховому гуртожитку Національного медичного університету, рятувальники змогли евакуювати усіх студентів.

газ ушпиталення пожежа студент діти гуртожиток

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Шість років і конфіскація за 2 тисячі доларів: як Вищий антикорупційний суд взявся за суддів-хабарників
Лідер запорізького Майдану Артюшенко: Повернення генерала-втікача Серби може бути вигідним Зеленському – готує "вдячних" силовиків
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua