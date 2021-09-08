Під час пожежі в гуртожитку Умані постраждали шестеро студентів

Фото: Нацполіція

В Уманському національному університеті садівництва сталася пожежа - постраждали шестеро неповнолітніх, четверо з яких отруїлись чадним газом

Про це повідомили у поліції Черкаської області, передає RegioNews.

Зазначається, що окрім студентів, які отруїлись газом, ще двоє мешканців гуртожитку травмувались склом, коли намагались під час займання вибратись на вулицю через вікно на першому поверсі.

Наразі постраждалим надають допомогу у лікарні.

Рятувальники евакуювали із гуртожитку майже 30 мешканців. За даними ДСНС, площа пожежі склала 30 кв.м. До евакуації було залучено 28 пожежників та 7 одиниць техніки.

Нагадаємо, 31 липня в Івано-Франківську виникла пожежа в дев’ятиповерховому гуртожитку Національного медичного університету, рятувальники змогли евакуювати усіх студентів.