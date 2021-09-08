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08 сентября 2021, 21:05 260

В Кропивницком студенты и преподаватели педуниверситета протестовали против переселения факультетов

08 сентября 2021, 21:05 260
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Фото Суспильне.Кропивницкий
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Студенты и преподаватели факультета иностранных языков Кропивницкого педуниверситета требовали не перемещать их из корпуса, где они учатся, в другой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.Кропивницкий.

С плакатами "Факультет иностранных языков - отдельная семья", "Мы хотим быть услышанными" на площади у здания университета собрались 80 человек. Они протестовали против перемещения факультета иностранных языков в другой корпус.

Руководство университета объясняет перемещение тем, что факультет иностранных языков объединился с факультетом филологии и журналистики, теперь он называется "факультет филологии" и должен быть расположен в одном корпусе.

По словам преподавателя факультета иностранных языков Александра Белоуса, аудитории в новом корпусе не обустроены для изучения иностранных языков.

Сейчас мы изучаем иностранные языки в небольших аудиториях на 10-15 человек. При преподавании должен быть аудиовизуальный контакт, то есть ближе к преподавателю, друг к другу, потому что студенты работают в диалоге, - говорит Белоус.

Преподаватель также добавляет, что студенты подписывали договоры на обучение на факультете иностранных языков.

К протестующим вышел ректор Евгений Соболь. Он пояснил, что во время реформирования в университете сократили количество факультетов и это улучшит качество обучения.

В рамках законодательства у нас произошло осовременивание структуры университета. Вместо восьми стало пять факультетов, за это решение единогласно проголосовали более 50 членов Ученого совета. Что касается переселения отдельных факультетов, то мы это сделали, чтобы улучшить образовательный процесс, - сказал ректор.

По его словам, куда именно и когда будут переселять факультет иностранных языков, решат после общего собрания со студентами и преподавателями 9 сентября.

Как сообщалось, в начале августа на Львовщине жены шахтеров устроили акцию протеста из-за долгов по зарплате.

Кропивницкий студент вуз акции протеста ректор

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