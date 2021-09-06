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06 вересня 2021, 14:34 2176

Стали відомі деталі про обстріл з арбалета у Полтаві

06 вересня 2021, 14:34 2176
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Фото Нацполіції
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Проти дівчини, яка поранила з арбалета двох педагогів у полтавській школі,  порушили кримінальну справу за статтею замаху на умисне вбивство

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Директорка школи №11 Валентина Олійниченко розповіла, що сьогодні вранці дівчина зайшла до однієї з аудиторій на другому поверсі та вистрелила у вчительку та завідувачку школи, пише Главком.

У школі зловмисницю затримали та викликали поліцію і "швидку".

Педагогів відвезли до лікарні. Навчання у школі триває, – сказала директорка.

Водночас місцевий телеграм-канал дізнався, що одній з вчительок стріла з арбалета наскрізь пробила руку.

Очевидиця розповіла, що дівчина, куривши сигарету, зайшла в один клас та вистрілила у спину вчительці. Вона заходила в кожну аудиторію, яка їй попадалася на дорозі, та стріляла.

Фото опублікував Telegram-канал "ТРУХА"

Кажуть, вона пофарбувала волосся в зелений колір і ходила з порізаними руками. А ще, що вона цілеспрямовано хотіла застрелити конкретного вчителя, – написали у соцмережі.

Також у соцмережах пишуть, що дівчина, яка стріляла з арбалета, вчилася у цій школі до 4 класу.

Її вже допитали правоохоронці, вони відкрили кримінальне провадження за статтею № 115 ("Замах на умисне вбивство"). Окрім того, слідчі хочуть провести освідування затриманої, щоб визначити, чи перебуває вона у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Як повідомлялося, у Полтаві ексвипускниця школи стріляла у вчителів з арбалета, двох поранила.

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