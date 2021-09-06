Стали известны детали об обстреле из арбалета в Полтаве
Против девушки, которая ранила из арбалета двух педагогов в полтавской школе, возбудили уголовное дело по статье покушение на умышленное убийство
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Директор школы №11 Валентина Олейниченко рассказала, что сегодня утром девушка зашла в одну из аудиторий на втором этаже и выстрелила в учительницу и заведующую школы, пишет Главком.
В школе злоумышленницу задержали и вызвали полицию и "скорую".
Педагогов отвезли в больницу. Обучение в школе продолжается, - сказала директор.
В то же время местный телеграм-канал узнал, что одной из учительниц стрела из арбалета насквозь пробила руку.
Очевидица рассказала, что девушка, курив сигарету, зашла в один класс и выстрелила в спину учительнице. Она заходила в каждую аудиторию, которая ей попадалась по дороге, и стреляла.
Фото опубликовал Telegram-канал "ТРУХА"
Говорят, она покрасила волосы в зеленый цвет и ходила с порезанными руками. А еще, что она целенаправленно хотела застрелить конкретного учителя, – написали в соцсети.
Также в соцсетях пишут, что девушка, стрелявшая из арбалета, училась в этой школе до 4 класса.
Ее уже допросили правоохранители, они открыли уголовное производство по статье № 115 ("Покушение на умышленное убийство"). Кроме того, следователи хотят провести освидетельствование задержанной, чтобы определить, находится ли она в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Как сообщалось, в Полтаве экс-выпускница школы стреляла в учителей из арбалета, двоих ранила.