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06 сентября 2021, 14:34 2184

Стали известны детали об обстреле из арбалета в Полтаве

06 сентября 2021, 14:34 2184
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Фото Нацполиции
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Против девушки, которая ранила из арбалета двух педагогов в полтавской школе, возбудили уголовное дело по статье покушение на умышленное убийство

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Директор школы №11 Валентина Олейниченко рассказала, что сегодня утром девушка зашла в одну из аудиторий на втором этаже и выстрелила в учительницу и заведующую школы, пишет Главком.

В школе злоумышленницу задержали и вызвали полицию и "скорую".

Педагогов отвезли в больницу. Обучение в школе продолжается, - сказала директор.

В то же время местный телеграм-канал узнал, что одной из учительниц стрела из арбалета насквозь пробила руку.

Очевидица рассказала, что девушка, курив сигарету, зашла в один класс и выстрелила в спину учительнице. Она заходила в каждую аудиторию, которая ей попадалась по дороге, и стреляла.

Фото опубликовал Telegram-канал "ТРУХА"

Говорят, она покрасила волосы в зеленый цвет и ходила с порезанными руками. А еще, что она целенаправленно хотела застрелить конкретного учителя, – написали в соцсети.

Также в соцсетях пишут, что девушка, стрелявшая из арбалета, училась в этой школе до 4 класса.

Ее уже допросили правоохранители, они открыли уголовное производство по статье № 115 ("Покушение на умышленное убийство"). Кроме того, следователи хотят провести освидетельствование задержанной, чтобы определить, находится ли она в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как сообщалось, в Полтаве экс-выпускница школы стреляла в учителей из арбалета, двоих ранила.

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