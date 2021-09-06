За подозреваемого во взяточничестве полтавского депутата внесут залог 681 тыс. грн

Фото: "Полтавщина"

В течение понедельника депутата Полтавского горсовета родня Евгения Диканя несколькими платежами внесет необходимые средства на сумму 681 тыс. грн, чтобы выпустить его под залог

Об этом сообщил адвокат Евгения Диканя Сергей Кныш, передает RegioNews со ссылкой на интернет-издание "Полтавщина".

4 сентября Октябрьский райсуд Полтавы избрал меру пресечения для депутата горсовета от "За майбутне" Евгения Диканя, которого 2 сентября задержали по подозрению во взяточничестве — вымогательстве $5000 за выдачу паспорта фасада объекта недвижимости (ч. 3 ст. 368 УКУ). Судья Эдуард Синицын назначил 681 тысячу грн залога.

Адвокат сообщил, что в течение субботы и воскресенья банки не работали, поэтому родня депутата внесет залог только сегодня, в понедельник.

Когда судебная администрация увидит подтверждение от казначейства о поступлении средств, то Евгений Дикань выйдет из больницы, если его отпустят врачи. В субботу ему поставили диагноз — гипертонический криз, - добавил адвокат.

По словам адвоката, возможно, уже завтра Евгений Дикань сделает дополнительные заявления и покажет другие видео, на которых будет видно, как правоохранители подбрасывают ему средства.

Как сообщалось, 2 сентября в Полтавском горсовете СБУ проводила обыски.

По результатам обысков были задержаны чиновник и депутат - в частности, председатель фракции "За будущее" в Полтавском горсовете Евгений Дикань.