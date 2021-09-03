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До суду пішла справа про хабар екс-глави Чернівецької облради, який вимагав хабар $400 тисяч
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03 вересня 2021, 17:14 75

До суду пішла справа про хабар екс-глави Чернівецької облради, який вимагав хабар $400 тисяч

03 вересня 2021, 17:14 75
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Фото з відкритих джерел
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Колишнього голову Чернівецької облради Івана Мунтяна судитимуть за вимогу хабаря, який він отримав від підприємця за передачу в оренду комунального оздоровчого комплексу “Брусниця”

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро.

Зазначається, що досудове розслідування у цій справі завершене.

За даними НАБУ, у липні 2019 року голова Чернівецької облради вимагав у місцевого підприємця 400 тисяч доларів хабаря, але в підсумку вони домовилися про вдвічі меншу суму - 200 тисяч доларів. За ці гроші чиновник обіцяв посприяти у передачі в оренду оздоровчого комплексу - санаторію "Брусниця” в Чернівецькій області, який перебуває в комунальній власності.

"Від серпня до жовтня 2019-го детективи задокументували отримання главою Чернівецької облради частини обіцяної суми – $180 000”, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, торік 20 жовтня голову Чернівецької облради Івана Мунтяна вшосте відсторонили від посади.

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