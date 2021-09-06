На одесском рынке обокрали нардепа от "Слуги народа"
У депутата от фракции "Слуга народа" Александра Гайду на Киевском рынке Одессы украли кошелек с деньгами
Об этом сообщает "Обозреватель", передает RegioNews.
Народный избранник Александр Гайду заявил о краже кошелька на Киевском рынке Одессы.
Преступник вытащил из кармана народного избранника кошелек, в котором было 3,8 тысячи гривен, сто долларов, банковская карта и три флешки. Общую сумму ущерба оценили в 6 тысяч 490 гривен.
По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 185 УК Украины (Кража). Правоохранители занимаются розыском злоумышленника.
Как сообщалось, в мае в поезде Одесса-Ковель обокрали нардепа Гончаренко.
Раньше в Киеве обокрали квартиру судьи после подачи декларации.
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