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06 сентября 2021, 12:30 545

На одесском рынке обокрали нардепа от "Слуги народа"

06 сентября 2021, 12:30 545
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Фото из открытых источников
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У депутата от фракции "Слуга народа" Александра Гайду на Киевском рынке Одессы украли кошелек с деньгами

Об этом сообщает "Обозреватель", передает RegioNews.

Народный избранник Александр Гайду заявил о краже кошелька на Киевском рынке Одессы.

Преступник вытащил из кармана народного избранника кошелек, в котором было 3,8 тысячи гривен, сто долларов, банковская карта и три флешки. Общую сумму ущерба оценили в 6 тысяч 490 гривен.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 185 УК Украины (Кража). Правоохранители занимаются розыском злоумышленника.

Как сообщалось, в мае в поезде Одесса-Ковель обокрали нардепа Гончаренко.

Раньше в Киеве обокрали квартиру судьи после подачи декларации.

заявление воровство Слуга народа кража нардеп

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