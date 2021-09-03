"Слуга народу" визначилася з кандидатом в депутати на проміжних виборах на Черкащині

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Як передає RegioNews, про це в ефірі одного з телеканалів заявил заступниця очільника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук

"Ми збираємося 2 кандидатів по Херсонській і Черкаській області висунути. Зокрема, у Черкаській області по тому округу, де працював Олександр Скічко (колишній депутат Ради від "Слуги народу"), до того як став головою Черкаської ОДА, це Віталій Войцехівський", – розповіла Кравчук.

Водночас, депутат не має інформації про те, хто буде кандидатом на довиборах депутата Ради в окрузі №184 (Херсонська область), за її словами, ім'я кандидата буде озвучено після з'їзду партії 6 вересня на брифінгу.

Щодо кандидата в мери Харкова, то інформація у Кравчук також відсутня, при цьому дане питання навіть не внесено до порядку денного політичної ради "Слуги народу".

У 2015 році Войцеховський став мером міста Золотоноші Черкаської області від партії "Блок Петра Порошенка".

Раніше Центрвиборчком переніс центр округу де балотуватиметься, зокрема Войцехівський до Золотоноші

Нагадаємо, що "Слуга народу" проведе партійний з'їзд 6 вересня.

1 вересня розпочався виборчий процес довиборів депутатів Ради в округах №184 Херсонської та №197 Черкаської областей. 3 вересня Центрвиборчком зареєстрував ексдепутата від "Свободи" Андрія Іллєнка кандидатом у депутати на проміжних виборах в окрузі №197