Херсонщина може перейти до "помаранчевої" епідзони – головний санлікар області

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Показник захворюваності на коронавірус на Херсонщині - 84 людини на 100 000 населення за останні 2 тижні, що означає - незабаром область може потрапити до "помаранчевої" зони

Про це під час брифінгу розповів головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.Херсон.

Наші найбільші адміністративно-територіальні одиниці мають найвищий рівень захворюваності. Білозерка – 174, Херсон – 141, Гола Пристань – 122, Олешки – 115, Генічеськ – 81, Скадовськ – 75. Всі ці міста перевищують поріг зеленої зони – 75, тож ми можемо вже скоро перейти до помаранчевої зони. Очікуємо такого рішення від комісії ТЕБ та НС, - каже Юрій Ромаскевич.

На питання, чому в області зростає кількість хворих, Юрій Ромаскевич заперечив, що це пов’язано з курортним сезоном.

Із курортним сезоном не пов’язаний ріст захворюваності, бо за весь період не було зафіксовано жодного масового спалаху хвороби. Хоча це було в інших областях. Тому літньо-оздоровча кампанія минула добре, ми зробили відпочинок людей безпечним, це - великий здобуток. На рівень захворюваності вплинуло насамперед те (і з початку липня ми очікували сплеску хвороби), що у нас є 2 КПВВ, де проходили без тестувань протягом тривалого періоду багато людей. За добу було до 3 000 людей в обидва боки. У Криму захворюваність на коронавірус почала зростати з кінця травня, там і зараз по 500 випадків на добу, тому можна сказати, що це вплинуло на збільшення кількості хворих на Херсонщині, - розповів Юрій Ромаскевич.

Він додав, що на сьогодні в області працюють понад 10 пунктів щеплення, розгорнуті 90 пунктів при лікувально-профілактичних закладах. Використовують 4 вакцини – Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Coronavac.

Як повідомлялося, в Україні дві області знову не відповідають "зеленій" зоні карантину.

Раніше вважалося, що Херсонська область з наступного тижня може опинитися у "жовтій" зоні карантину.