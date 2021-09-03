Дефіцит коштів Пенсійного фонду досяг 12,9 млрд грн
Доходи Пенсійного фонду України за січень-серпень 2021 року склали 330,0 млрд гривень, витрати - 342,9 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонду досяг 12,9 млрд гривень
Про це свідчать дані ПФУ, передає RegioNews.
Як зазначається у повідомленні, у загальних доходах ПФУ власні кошти склали 213,8 млрд гривень, у т.ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 18,7 млрд гривень.
Крім того, з державного бюджету України на фінансування пенсійних та інших запланованих виплат надійшло 116,2 млрд гривень.
Як повідомлялося, Мінсоцполітики пропонує у 2022 році у п'ять етапів підвищувати пенсії.
Також у Мінфіні планують запустити нову пенсійну реформу до 2024 року.
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