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24 серпня 2021, 11:52 248

Україна отримала на свій рахунок в МВФ 1,9 млрд спеціальних прав запозичення

24 серпня 2021, 11:52 248
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Фото з відкритих джерел
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23 серпня Україна отримала на свій рахунок в Міжнародному валютному фонді (МВФ) 1,9 млрд спеціальних прав запозичення (СПЗ) (близько $2,7 млрд) у рамках розподілу $650 млрд між країнами-членами

Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова на своїй сторінці у фейсбуці, передає RegioNews.

Виділення СПЗ забезпечить додаткову ліквідність світової економічної системи, адже доповнить валютні резерви країн та зменшить їх залежність від внутрішнього чи зовнішнього боргу, кажуть у МВФ.

Україна отримала свою частину пропорційно до квоти в Міжнародному валютному фонді.

Раніше повідомлялося, що МВФ виділить 2,7 млрд доларів для України на підтримку економіки. Рішення про виділення коштів мало вступити в силу напередодні Дня незалежності - 23 серпня.

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