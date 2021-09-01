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01 вересня 2021, 16:50 182

Стало відомо, скільки доходів отримав Держбюджет цього року

01 вересня 2021, 16:50 182
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Фото: Рixabay
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Доходи державного бюджету за серпень 2021 року склали 142,0 млрд гривень, що на 8,7% більше, ніж планувалося 130,6 млрд гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на Державну казначейську службу.

За даними Держказначейства, доходи держбюджету в липні були на 41,7% вище минулого року, коли вони склали 100,2 млрд гривень.

З початку року держбюджет отримав 774,3 млрд гривень. Це на 6,3% більше плану і на 19,5% більше доходів минулого року (688,7 млрд гривень).

Сума коштів на єдиному казначейському рахунку на 1 серпня 2021 року становить 57,5 млрд гривень (місяцем раніше - 9,9 млрд гривень).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пільгове розмитнення "євроблях" поповнило бюджет на мільярд.

Україна доходи гроші Держбюджет

 
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