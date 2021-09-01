Стало відомо, скільки доходів отримав Держбюджет цього року
Доходи державного бюджету за серпень 2021 року склали 142,0 млрд гривень, що на 8,7% більше, ніж планувалося 130,6 млрд гривень
Про це пише RegioNews з посиланням на Державну казначейську службу.
За даними Держказначейства, доходи держбюджету в липні були на 41,7% вище минулого року, коли вони склали 100,2 млрд гривень.
З початку року держбюджет отримав 774,3 млрд гривень. Це на 6,3% більше плану і на 19,5% більше доходів минулого року (688,7 млрд гривень).
Сума коштів на єдиному казначейському рахунку на 1 серпня 2021 року становить 57,5 млрд гривень (місяцем раніше - 9,9 млрд гривень).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пільгове розмитнення "євроблях" поповнило бюджет на мільярд.
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